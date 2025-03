Lanazione.it - Scudo Verde, banditi gli Euro 2 e 3. A rischio 110mila veicoli. Niente ticket per tre anni

Firenze, 29 marzo 2025 – Alla vigilia dell’entrata in vigore dello, in citttà metropolitana si è consumata una vera e propria svolta: stop dal 2026 anche ai mezzi2 e dal 2027 agli3 diesel. Ma soprattutto: nessund’ingresso in città non solo per i pendolari dei 41 comuni nel bacino di Firenze, ma neanche per chi entra in città venendo da qualunque parte della Toscana e d’Italia. Congestion charge, quindi, nel congelatore per tutto il 2026 e 2027. Loperò si alza verso una flotta di oltreauto potenzialmente asanzione senza i regimi di deroghe ed esenzioni previsti da Palazzo Vecchio. Facciamo chiarezza. Che cos’è loLoè una zona a traffico limitato ambientale protetta da un sistema di 75 varchi telematici di controllo per il rispetto del divieto di entrare o circolare dentro la Zona(Zsv), lungo un perimetro di 50 chilometri.