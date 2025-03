Ilfattoquotidiano.it - Scrive un romanzo erotico e si ritrova accusata di pedopornografia e abusi sessuali su minori: la storia di Tori Woods e del suo libro “Daddy’s little toy”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una scrittrice australiana è statadi aver prodotto materiale pedopornografico e di abuso sessuale sunel suoToy. E per questo è stata arrestata. Secondo The Independent e alcuni utenti su Reddit che hanno acquistato e letto il, iltratta e dela relazione sentimentale che si instaura tra una giovane donna e l’amico di suo padre. Lauren Tesolin-Mastrosaromanzi erotici da tempo con lo pseudonimo di “” e da diverse settimane ha dovuto affrontare una reazione negativa sui social in seguito all’uscita del suo nuovo volume.A quanto pare lo scandalo sembra sia dovuto al fatto che sul materiale promozionale delsi parlasse soltanto del rapporto tra una diciottenne e un adulto, mentre in realtà nell’adulto brama le “grazie” della ragazza fin da quando ha 3 anni e attende che ne abbia diciotto per poterla circuire.