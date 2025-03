Thesocialpost.it - Scossa Juventus: John Elkann interviene, a giugno rischia di saltare tutto

Leggi su Thesocialpost.it

ha deciso di iniettare 15 milioni di euro nelle casse della, dando un segnale forte alla dirigenza, allo staff tecnico e alla squadra. Sebbene tecnicamente si tratti di un “prudenziale rafforzamento patrimoniale”, la sostanza è chiara: si tratta di un intervento deciso per tamponare una difficile situazione economica. Exor non ha più pazienza per i fallimenti. Manca solo un mese e mezzo alla fine della stagione e l’obiettivo è chiaro: quarto posto e qualificazione Champions League. Ogni membro del club deve assumersi le proprie responsabilità, e se non si arriva alla Champions, la situazione potrebbe essere a rischio di una vera e propria rivoluzione in seno alla dirigenza.Un progetto estivo già in bilicoIl piano varato la scorsa estate ha visto fallire tutti gli obiettivi sportivi della: eliminazione dalla Champions League agli ottavi, fuori dalla Coppa Italia ai quarti e niente finale di Supercoppa Italiana.