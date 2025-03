Thesocialpost.it - Scontro tra Trump e Zelensky: “Proposta inaccettabile, Kiev non sarà una colonia americana”

Il tentativo di Donalddi mettere le mani sulle terre rare ucraine si è scontrato con il muro eretto da Volodymyr. Dopo settimane di negoziati e un durissimo faccia a faccia nello Studio Ovale, i rapporti tra Washington esono precipitati, riportando i colloqui al punto di partenza.Inasprite le condizioniA far deragliare tutto è stata la nuova bozza inviata da, che – secondo quanto rivelato dal Financial Times – rappresenta un netto inasprimento delle condizioni. In 55 pagine, il presidente americano avrebbe chiesto non solo la restituzione dei fondi stanziati dall’amministrazione Biden durante i tre anni di guerra contro la Russia, ma anche il controllo diretto delle infrastrutture strategiche e delle risorse naturali dell’Ucraina.Il cuore dellaruoterebbe attorno a un fondo di investimento gestito dagli Stati Uniti: tre membri americani contro due ucraini, controllo esclusivo sui profitti finchénon avrà rimborsato tutto il prestito, maggiorato da un interesse annuo del 4%.