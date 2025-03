Lanazione.it - Scontro tra auto, una si ribalta: soccorsi due feriti

Castelfranco di Sotto (Pisa), 29 marzo 2025 – Due persone sono rimaste ferite nellotra dueche si è verificato in via Poggio Adorno nel Comune di Castelfranco di Sotto. Una delle duesi èta sulla sede stradale. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i dueaffidandoli al personale sanitario. Isono stati trasportati all’ospedale di Empoli in codice giallo. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza lecoinvolte nel sinistro e i luoghi dell’intervento. Sul posto sono intervenuti anche 118 e Polizia municipale di Castelfranco di Sotto.