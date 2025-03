Ilrestodelcarlino.it - Scontro diretto a Faenza

Il campionato di Eccellenza propone per domani, alle 15.30, le gare della giornata n.31. Al termine della regular season mancano 4 turni. Sanpaimola-Vis Novafeltria. Il ko nel recupero di mercoledì a Pietracuta, maturato al 95’, ha lasciato l’amaro in bocca al team di San Patrizio, rimasto al 7° posto con 41 punti. L’occasione per il riscatto è servita. Al ‘Buscaroli’ di Conselice arriva infatti la Vis Novafeltria, penultima con 26 punti, a -6 dalla zona playout. All’andata finì 1-1. Osteria Grande-Solarolo. Undici risultati utili di fila fanno del Solarolo, 7° a quota 41, una delle outsider più temibili, tanto più che, in trasferta, le vittorie consecutive sono 3. L’Osteria Grande invece – 14° con 35 punti a -2 dalla zona salvezza – ha assoluto bisogno di muovere la classifica per uscire dalla zona playout.