Scontri tra tifosi di Cremonese e Brescia Decisi 14 Daspo per 32 anni di divieto

La questura di Cremona ha concluso una prima fase dell’attività investigativa relativa ai violentitra tifoserie verificatisi il 29 dicembre, in occasione dell’incontro di calcio tra. Dopo aver analizzato le singole responsabilità individuali, sono stati14 provvedimenti didi accesso a manifestazioni sportive () per un totale di 32di, di cui 15 con obbligo di comparizione. Tre destinatari delsono recidivi e avranno l’obbligo di presentarsi in un ufficio di polizia durante le partite di calcio. Il primo scontro si era registrato in mattinata, in piazza Libertà, quando un gruppo dini ha raggiunto un bar, punto di ritrovo della tifoseria della, provocando tafferugli. Il secondo episodio al termine dell’incontro, lungo via del Macello, dove un gruppo dini ha tentato di forzare il cordone di sicurezza per affrontare la tifoseria