Scontri tra gli ultras di Cremonese e Brescia | 24 denunciati e 14 Daspo per i tafferugli

Cremona, 29 marzo 2025 – La questura di Cremona ha concluso una prima fase dell’attività investigativa relativa ai violentitra tifoserie verificatisi il 29 dicembre scorso, in occasione dell’incontro di calcio tra. Grazie alle indagini è stato possibile ricostruire l’intera dinamica dei disordini e identificare numerose persone coinvolte. Due i momenti principali in cui si sono verificati gli episodi di violenza. Il primo scontro si è registrato nella mattinata, intorno alle 10.20, in piazza Libertà, quando un gruppo di tifosini ha raggiunto un bar cittadino, punto di ritrovo della tifoseria della, provocandocon lancio di oggetti e risse, subito spente dalle forze dell’ordine. Il secondo episodio si è verificato nel pomeriggio, al termine dell’incontro, lungo via del Macello, dove un gruppo di tifosini ha tentato di forzare il cordone di sicurezza per affrontare la tifoseria