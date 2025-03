Secoloditalia.it - Scintille Conte-Calenda sulla difesa: “Sei ignorante o pusillanime”. Giuseppi: “I tuoi insulti sono una medaglia”

Sullo sfondo del dibattito sul piano di riarmo lanciato da Ursula von der Leyen, a non trovare pace è ancora il ‘campo largo’. Se l’idea ‘testardamente unitaria’ di Elly Schlein è ancora quella di ricompattare le opposizioni in funzione antigovernativa, basta che la segretaria dem di guardi intorno per dedurre che la balcanizzazione delle opposizioni, unitamente alle divisioni nel suo Pd inducono a non riporre fiducia del progetto ormai decaduto. Prenda la giornata di oggi: non la pensano allo stesso modo Carloe Giuseppe, mai così distanti.L’attacco diA innescare la bomba, stavolta, ci pensa il leader di Azione che dal Congresso di Azione attacca in maniera netta il Movimento 5 stelle. “Noi non stiamo nel campo largo perché c’è il solito problema con l’M5s e l’unico modo per avere a che fare con l’M5s è cancellarlo”, dicedal palco, da cui poco dopo interviene anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.