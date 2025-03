Isaechia.it - Scintilla e Federica Camba svelano qual è stata la sfida più grande che hanno affrontato a Pechino Express 12

Giovedì 6 Marzo, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, è partita la nuova edizione di.Il reality show itinerante è arrivato alla sua dodicesima edizione e anche quest’anno non sta mancando di intrattenere il pubblico televisivo. Alla conduzione, come ormai da consuetudine, Costantino Della Gherardesca e Gianluca Fru chesaputo conquistare la fedeltà non del pubblico a casa ma anche dei vari concorrenti che quest’anno si sono messi in gioco, attraverso un viaggio che sicuramente rimarrà nella mente e nel cuore di ognuno di loro.La prima coppia eliminata da12 è quella degli Spettacolari, ovvero la coppia formata da Gianluca Fubelli e sua moglie. Ma la coppia, alla vigilia della partenza di questoe intenso viaggio attraverso il mondo sono stati raggiunti dai microfoni di SuperGuidaTv eraccontato cosa li ha spinti a partecipare a:Ce lo chiediamo ancora.