Sci di fondo: Campionati Italiani, staffetta mista a Salvadori/Ganz/Graz per le Fiamme Gialle

Si sono svolte quest’oggi le staffette miste legate aidi sci dia Dobbiaco. In particolare, quelle giovanili si sono disputate le due delle categorie giovanili maschile e femminile e, naturalmente, quella élite con una larga parte di figure già nel giro della Coppa del Mondo in chiave azzurra.Partiamo proprio dalla parte assoluta, che si è disputata secondo un format da 3×6.6. La vittoria è di1 con Giandomenico, Caterinae Davidein 1:28’28?2, davanti aOro 1 con Simone Daprà, Anna Comarella e Giovanni Ticcò a 23?8 e a2 con Luca Del Fabbro, Francesca Franchi ed Elia Barp a 25?. Quarto posto perOro 2 con Martino Carollo, Maria Gismondi e Federico Pellegrino a 1’14?1 e quinto per Carabinieri 2 con Lorenzo Romano, Martina Di Centa e Teo Galli a 1’31?1.