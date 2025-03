Lapresse.it - Sci, Brignone: “Scambiare Coppa del Mondo per oro olimpico? Mai nella vita”

ladelper una medaglia d’oro olimpica? Mai, mai”. Così Federicaincontrando la stampa all’aeroporto di Malpensa, a margine del suo rientro in Italia con ladeldi sci vinta negli Usa. Su quanto pesano queste coppie anche per il prossimo anno, che sarà una stagione impegnativa al di là dell’Olimpiadi. “Allora, secondo me pesano a livello morale sì, alla fine ogni stagione ha una storia a sé. Nel nostro sport non hai dei tempi che fai, ovviamente io non è che torno indietro e disimparerò a sciare o non avrò più le sensazioni giuste o il mio fisico crollerà di botto. Però sicuramente ogni stagione ha una storia a sé, quando riparti da Sölden, quando riparti con le gare, è una nuova stagione, quindi può cambiare anche tutto e devi accettarlo, il nostro sport è fatto così”, ha aggiunto.