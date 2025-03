Secoloditalia.it - Schlein si chiude nei palazzi e porta il Pd “in ritiro” a Reggio Emilia. Meloni sceglie il campo aperto: due stili a confronto

Leggi su Secoloditalia.it

Che diverso stile nel fare e interpretare la politica.a viso, predilige ilanche aspro nei congressi di avversari e con folle non certo plaudenti. Dal congresso della Cgil al congresso di Azione il premier non si è mai sottratto alla dialettica con gli avversari. E’ la sua cifra di sempre, come ha ribadito sabato invitata da Carlo Calenda. “Vengo da una storia politica di una comunità che ha fatto delcon le idee anche più distanti la sua cifr”, ha detto. Ellyal contrario sinei, non accetta ila viso: ha mandato Boccia a presenziare alll’assise di Azione perché “aveva già impegni”. La segretaria dem preferisce ritirarsi al chiuso, chiamando in “” i suoi, come fa un allenatore che come extrema ratio: dopo un periodo nero, chiama a raccolta i giocatori negli impianti sportivi a serrare i ranghi prima di un’altra partita.