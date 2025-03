Ilfattoquotidiano.it - Schlein porta i deputati Pd in conclave a Casa Cervi per due giorni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una duedi riflessione e confronto per il Partito democratico, che si prepara a un nuovo, questa volta a Reggio Emilia, dopo settimane di scontri e polemiche interne. L’appuntamento è fissato per giovedì 3 e venerdì 4 aprile e ricalcherà la duegià sperimentato nel gennaio 2024 a Gubbio. Se allora la scelta del lussuoso Park Hotel ai Cappuccini aveva suscitato polemiche per il richiamo alle storiche riunioni di Forza Italia, questa volta la scelta è inequivocabilmente simbolica:, il museo dedicato ai sette fratelli fucilati dai fascisti nel 1943.L’evento si aprirà nel pomeriggio del 3 aprile, con l’arrivo deia Gattatico per un omaggio ai partigiani. Il giorno successivo sarà dedicato al lavoro parlamentare e alle questioni internazionali. In mattinata si terrà una vera e propria assemblea del gruppo Pd al Parlamento, con un focus sugli impegni legislativi fino alla pausa estiva.