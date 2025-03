Oasport.it - Scherma, la greca Georgiadou vince a Il Cairo. Le azzurre si fermano agli ottavi

Leggi su Oasport.it

Proprio all’ultima stoccata laDespina Georgiadou ritrova la vittoria in Coppa del Mondo. La sciabolatrice ellenica ha colto il secondo successo della carriera nel circuito internazionale dopo la prima affermazione nel 2023 a Tashkent. Questa volta Georgiadou ha vinto a Il, battendo in una finale tiratissima la francese Sara Noutcha con il punteggio di 15-14.Proprio alla transalpina era invece stata decisiva l’ultima stoccata in semifinale contro la giapponese Misaki Emura, battuta anche per 15-14. Sul gradino più basso del podio ci sale anche la bulgara Yoana Ilieva, sconfitta nell’altra semifinale per 15-12 da Georgiadou.Erano ben undici lepresenti nel tabellone principale, ma nessuna si è spinta oltre. Turno nel quale sono state sconfitte Michela Battiston (15-7 proprio contro la vincitrice Georgiadou) e Benedetta Fusetti, che ha sfiorato l’ingresso ai quarti, venendo battuta all’ultima stoccata per 15-14 dalla spagnola Araceli Navarro.