Oasport.it - Scherma: Fiamingo e Rizzo ad un passo dal podio in Coppa del Mondo. A Marrakech vince Muhari

Termina senza un piazzamento al vertice la prova individuale femminile in quel di, città del Marocco che sta ospitando questo fine settimana ladel2024-2025 di, specialità spada. Le migliori del lotto sono state infatti Rossellae Giulia, eliminate però agli ottavi di finale.Il cammino diè cominciato con la giapponese Yoshimura, sconfitta per 15-13. Successivamente la veterana azzurra si è invece imposta sulla svizzera Favre (15-13) e sulla polacca Brych (14-13), ritrovandosi poi al cospetto della competitiva ungherese Eszter, capace di sconfiggere la catanese per 9-8 per poi trovare il percorso netto battendo in finale la neutrale Murtazaeva per 10-9.Rizzi invece in prima battuta ha liquidato per 15-10 la temibile sudcoreana Jinjoo Park per 15-10,ndo poi subito di un’incollatura (14-13) dopo il delicato confronto con la taiwanese Sai Ling Chan (14-13).