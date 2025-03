Oasport.it - Scherma: Davide Di Veroli terzo a Marrakech! Secondo podio stagionale in Coppa del Mondo

Leggi su Oasport.it

Sorride l’Italia in quel di, città del Marocco che ospita questo weekend la tappa valida per ladel2024-2025 di, disciplina spada.diha infatti conquistato la terza posizione nella gara maschile, trovando ildopo la vittoria ad Heidenheim. Bello il percorso dell’azzurro, apertosi con il nettissimo 15-7 con cui ha superato il lusitano Frazao, match che ha preceduto quello con il transalpino Correnti, risolto per 15-13. Poi, agli ottavi, è arrivato il vìs-a-vìs a tinte tricolore con Andrea Santarelli, in cui Diè riuscito ad imporsi per 15-13. Una volta entrato tra i primi otto del tabellone, l’atleta ha così sconfitto lo svizzero Hauri per 15-7, assicurandosi così il. In semifinale però il ceco Jurka si è dimostrato più brillante, regolando il nostro portacolori per 15-11.