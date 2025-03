Ilfattoquotidiano.it - Scarp de’ Tenis si rifà il look: nuovo design (e copertina di Mattotti) per il giornale di strada: “Pensato per riflettere al meglio la nostra missione”

Voltoper “de’”, il mensile dellasostenuto dalla Caritas ambrosiana e distribuito dai senza tetto a Milano, Torino, Napoli, Vicenza, Modena, Rimini, Firenze, Catania, Palermo, Genova ma anche Como, Verona, Venezia e Cremona. Da domenica chi acquisterà la rivista troverà un magazine tuttocon unfresco e moderno, uno stile di titolazione meno gridato, un carattere più leggibile e nuove collaborazioni. Unvoluto dal direttore Stefano Lampertico e dalla redazione che fa di questoun prodotto da acquistare non tanto per fare un bel gesto ma per la qualità delle inchieste, delle interviste, delle rubriche che con la nuova grafica assumono una veste ancor più accattivante.“Ilmagazine – ci spiega il direttore – è statoperalla: dare voce e occasione di lavoro a chi vive ine raccontare non solo storie di vita, di riscatto e di speranza ma anche buone pratiche e un modo diverso di intendere l’economia”.