Ilrestodelcarlino.it - Scarcerazione di Dassilva: le tappe prima della decisione. Guerra di consulenze nel caso Pierina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 29 marzo 2025 – Non sarà immediata. Anzi. Salvo sorprese lache il giudice per le indagini preliminari sarà chiamato a prendere al riguardodi Louisnon arriveràdi metà aprile. Prendendosi dunque un tempo proporzionato a un incidente probatorio dai connotati elefantiaci. Trenta ore di testimonianza, spalmate su tre giorni. Una pioggia di quasi mille domande complessive. E una versione, quella di Manuela Bianchi, che in quanto acquisita in incidente probatorio andrà a costituire direttamente un elemento utilizzabile in un eventuale processo. I tempi dell’iter Ecco perché al terminemaratona conclusasi giovedì sera, il gip Vinicio Cantarini ha dettato i tempi che scandiranno l’iterdel parere sullain base alla attenta valutazione dell’attendibilità o meno delle parole di Manuela Bianchi, nuora diPaganelli ed ex amante proprio dell’indagato per l’omicidio dell’anziana: Louis