Sport.quotidiano.net - Scandiano pronto per il bis. Bdl per blindare il 2° posto

Regular season del campionato di A2 a quattro giornate dal termine, con la BDL Minimotor Correggio già ai play-off e con il Centro Palmerprossimo a entrare nella griglia a quattro. Finisse oggi il campionato, le due reggiane si affronterebbero a eliminazione diretta, mentre il Breganze capolista incrocerebbe il Montecchio Precalcino, anche se per il quartola lotta è ancora incerta. Intanto oggi scendono in pista le squadre di A2, mentre domani gioca la Serie B, tutte gare a ingresso libero.. Il Centro Palmer (28) è al PalaRegnani alle 18 contro il Valdagno (19), squadra giovane e senza problemi di classifica. La sveglia puntata da mister Mariotti in settimana ha suonato forte e la sua squadra ha ottenuto a Trissino un successo pulito che può valere un campionato.