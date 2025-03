Ilrestodelcarlino.it - Scala e Bosso a Massa, la magia di ’Crossroads’

Alle 21 di stasera il festival itinerantetornerà alla Sala del Carmine diLombarda, proponendo un concerto del quartetto del sassofonista Alessandro. All’organico della band (Nico Menci al pianoforte, Paolo Ghetti al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria) si aggiungerà come ospite speciale Fabrizio, superbo trombettista del nostro jazz nazionale. Il sassofonista ravennate Alessandroè noto nei giri del jazz, della bossa nova, del nu jazz e del funk. In questi generi si cimenta sia alla testa di propri gruppi (nei quali compaiono spesso ospiti di prim’ordine come Flavio Boltro, Fabrizio, Mauro Ottolini, Giovanni Falzone, Rosalia de Souza) che in qualità di sideman. La sua enorme dedizione alla musica senza preclusioni di stile gli permette di collaborare con nomi di rilievo in vari ambiti: Bob Moses, Marilyn Mazur, Steve Lacy, Jimmy Owens, Marco Tamburini, Mario Biondi, James Thompson, Simone Zanchini, Roberto Gatto, Bruno Tommaso.