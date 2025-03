Metropolitanmagazine.it - SBK Portimao, pole position da record per Toprak

Razgatlioglu aabbatte il giroall’Autodromo Internacional do Algarve dove conquista la sua 19^nel Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike. Il turco partirà davanti a Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) e Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team).A +0.245 di distanza si piazza in seconda posizione Nicolò Bulega, grazie a un crono fatto registrare in 1.39.326, seguito a stretto giro da Danilo Petrucci, che occupa il terzo posto a pochi decimi di distacco dal suo connazionale e migliora le sue prestazione rispetto al venerdì. Ad aprire la seconda fila sulla griglia di partenza di Gara 1 ci sarà Andrea Locatelli (1:39.609), che conclude in quarta piazza in quanto Yamaha più veloce in pista e pone dietro di sè il portabandiera del team Marc VDS Sam Lowes, che scatterà dalla quinta posizione.