Sassuolo-Inter Primavera Zanchetta cambia l’attacco | le formazioni ufficiali

Ladell’torna in campo oggi alle ore 13 per affrontare ilin trasferta, in una gara determinante per la corsa al primo posto in campionato. Misterridisegna ancora, ecco le.COSÌ IN CAMPO – Tra le scelte più significative, Alexiou sarà solo in panchina, mentre Thomas Berenbruch non è stato convocato, probabilmente ancora aggregato alla prima squadra. In attacco, confermato De Pieri, che guiderà il reparto offensivo insieme a Zouin e Lavelli. Spinaccé e Cocchi partiranno dalla panchina, con quest’ultimo che torna disponibile per ladopo un’esperienza con la prima squadra prima della sosta., 31ª giornata: le: Schaccetti; Di Bitonto, Knezovic, Seminari, Sandro; Lopes, Bruno, Corradini; Barani, Frangella, Parlato.