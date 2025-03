Inter-news.it - Sassuolo-Inter Primavera 0-1, pagelle: Cocchi pura magia, 8!

L’vince nei minuti finali contro ilcon il risultato di 1-0.clamorosa di Matteo, che merita assolutamente il premio di MVP. Ledel match. Zamarian 6: Poche parate, non complicate, ma importanti per sporcare i guanti ed evitare la sconfitta. A differenza dell’avversario tra i pali non commette errori e questo ha fatto la differenza.– DIFESADella Mora 5.5: Nel secondo tempo arriva sul fondo a più riprese, sbaglia puntualmente il cross. Zanchetta non ha apprezzato particolarmente.Maye 6.5: Sostituisce Alexiou al meglio e non lo fa rimpiangere nemmeno per un minuto. Preciso e ordinato anche con la palla tra i piedi.Re Cecconi 6.5: Senza Alexiou è lui il leader e dopo neanche un anno diquesta fiducia è invidiabile.