Internews24.com - Sassuolo Inter Primavera 0-1 LIVE: Cocchi sblocca il match all’84’!

Leggi su Internews24.com

di Marco Blasi: risultato, tabellino e cronaca delvalevole per la 31^ giornata del campionato di1Tutto pronto al Stadio Enzo Ricci per, la sfida di oggi valevole per il 31° turno del campionato di1. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACA1? Fischio d’inizio. Forza ragazzi, FORZA!1? Lavelli devia su calcio di punizione di Topalovic, ma la palla finisce fuori15? Tanta intensità in questi primi 15 minuti di gioca, ma poche azioni pericolose.19? Traversa per i nerazzurri! Zouin dalla sinistra serve a centro area Lavelli che di prima intenzione calcia a botta sicura colpendo il montante alto.25? Bruno da ottima posizione di sinistro calcia forte, ma Zamarian con un gran riflesso dice no.