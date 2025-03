Inter-news.it - Sassuolo-Inter Primavera 0-1: Cocchi alla Dimarco, è vittoria!

è terminata 0-1, dopo che il primo tempo era terminato sullo 0-0. Ecco quello che è successo a Reggio Emilia. Nel secondo tempo, il match si accende nel finale.EURO-GOL – Se nei primi quarantacinque minuti di partita, siachecreano diverse palle-gol per segnare, nella ripresa queste scarseggiano. E soprattutto per quanto riguarda la squadra di Andrea Zanchetta, che non riesce mai a rendersi pericolosa dalle parti di Scacchetti. Male sia Topalovic che De Pieri, più attivi nella prima frazione di gioco, ma molto spenti nel secondo tempo. Anzi, al 57?, ci vuole una grande chiusura di Maye per blindare la porta di Zamarian. Bravo il difensore a metterci il piede sul cross forte e basso di Bruno. L’episodio che può cambiare la partita è l’espulsione per somma di ammonizioni di Barani.