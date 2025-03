Internews24.com - Sassuolo Inter Primavera 0-0 LIVE: inizia il match

Leggi su Internews24.com

di Marco Blasi: risultato, tabellino e cronaca delvalevole per la 31^ giornata del campionato di1Tutto pronto al Stadio Enzo Ricci per, la sfida di oggi valevole per il 31° turno del campionato di1. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACA1? Fischio d’inizio. Forza ragazzi, FORZA!1? Lavelli devia su calcio di punizione di Topalovic, ma la palla finisce fuor, IL TABELLINO(4-3-2-1): 1Scacchetti; 99 Parlato, 5 Di Bitonto, 64 Corradini, 76 Barani; 80 Frangella, 18 Lopes, 8 Seminari; 7 Knezovic, 21 Bruno; 11 Sandro. A disposizione: 75 Vigano, 77 Mazzetti, 2 Benvenuti Giacomo, 3 Benvenuti Tommaso, 9 Moriano, 13 Daldum, 15 Weiss, 23 Tomsa, 36 Minta, 90 Vedovati.