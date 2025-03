Inter-news.it - Sassuolo-Inter Primavera 0-0 al 45?: Lavelli sbatte sulla traversa

0-0 dopo i primi quarantacinque minuti di partita (clicca qui per seguire la cronaca live della partita). Ecco quello che è successo nel primo tempo.IL PRIMO TEMPO – A Reggio Emilia primo tempo trapiuttosto dinamico e attivo sin dai primi minuti, con la squadra di Zanchetta che parte forte impensierendo subito ilcon una punizione crossata verso il centro e fuori non di molto. La prima grande palla-gol del match arriva al 18? con, che centra lasull’assist al bacio di Topalovic. Ilperò non lascia solo campo all’cercando controbattere alla formazione ospite. E lo fa con Bruno, che sbuca su un cross dalla sinistra, trovando però la grande risposta di Zamarian. I nerazzurri ci provano ancora ad impensierire Scacchetti, tant’è che al 26? sfiorano il vantaggio con il colpo di testa di Maye.