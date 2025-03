Sport.quotidiano.net - Sarzana al rush finale del campionato: "A Bassano con grinta e coraggio"

Leggi su Sport.quotidiano.net

E’ una delle partite più impegnative per l’Hockeyneldel: i rossoneri sono attesi domani dalla trasferta a(contro una delle squadre più in forma del momento) con l’obiettivo di rincorrere il settimo posto, che ora non sembra più così lontano.è imbattuto indal 12 gennaio. "Una partita difficilissima – dice il presidente Maurizio Corona – ci vorranno concentrazione e spirito di sacrificio". "Il– sottolinea coach Sergio Festa – è una squadra molto fisica, che pressa a tutta pista E non ti lascia ragionare: quindi dovremo preparare la partita nei minimi dettagli. Dovremo avere ildi essere propositivi e aggressivi: ne abbiamo le capacità". Ilarriva dalla bella vittoria a Viareggio per 5-2; a disposizione di mister Alessandro Bertolucci, fra i giocatori di spicco nel team veneto, Gerard Riba, miglior marcatore del, con 35 gol realizzati finora; il nazionale Alberto Pozzato e il portoghese classe ‘90 Ivo Silva.