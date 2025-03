Dilei.it - Sara Marino, chi è la fidanzata di Tananai

Leggi su Dilei.it

Il grande successo riscosso danel corso degli ultimi anni ha generato una prevedibile attenzione per la sua vita privata. Il cantante è anche stato al centro di rumor di gossip dopo il duetto con Annalisa.Chi lo ritiene un rubacuori, però, deve ricredersi. Alberto Cotta Ramusino, questo il nome registrato all’anagrafe, è infatti un compagno fedele e innamorato. Ladi. Di seguito vi diciamo qualcosa in più su di lei.Chi èè molto riservato e, nonostante sia un personaggio decisamente in vista, riesce a tutelare molto bene la propria vita privata. A Le Iene aveva raccontato d’essere fidanzato e quella relazione prosegue ancora oggi: “L’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare. Sono innamorato”.Da allora le cose si sono evolute, ma andiamo per gradi.