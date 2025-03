Ilgiorno.it - Santanchè, il giudice non cambia: "Avanti: reati a rischio prescrizione"

di Andrea GianniMILANOIl provvedimento del presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, è motivato anche dalla "necessità di conservazione della conoscenza degli atti in un procedimento che prevede, fra l’altro, secondo l’imputazione, fatti a". Con la scelta di evitare un cambio delche dovrà esprimersi sulla richiesta di rinvio a giudizio, quindi, vengono scongiurati ulteriori rallentamenti (dopo la sostituzione in corsa di uno dei difensori) di un procedimento da cui dipende anche il destino politico, non solo giudiziario, della ministra del Turismo Daniela. L’esponente di FdI è imputata, con l’ex compagno Dimitri Kunz e con un ex collaboratore esterno di Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria, società del gruppo editoriale fondato dalla ministra che ha dismesso le cariche nel 2022, per truffa aggravata ai danni dell’Inps sul caso della cassa integrazione per i dipendenti nel periodo Covid.