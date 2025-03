Ilgiorno.it - Sanità, fuga in Svizzera. Lì soldi e meno stress. Un bonus per il rientro

Se ne vanno per gli "stipendi da fame", come li ha definiti l’altro giorno l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, ma anche per i turni massacranti e il carico diche è diventato insopportabile, alimentato negli ultimi anni anche da botte e aggressioni. È diventato un mestiere sempre più ingrato quello degli infermieri, ma per i medici non poi è molto diverso. In Lombardia l’ancora di salvezza esiste ed è a portata di mano: trasferirsi a lavorare in Canton Ticino dove il 9,5% dei camici bianchi al lavoro proviene dall’Italia. Secondo dati dell’Ocse, tra il 2018 e il 2021 si sono trasferiti in, in maniera stabile o come pendolari, 2.526 medici e 2.342 infermieri italiani. E così nelle province di confine nessuno risponde ai bandi degli ospedali e delle aziende sanitarie e i neo laureati, prima ancora di conseguire il loro diploma, hanno già il posto assicurato oltreconfine.