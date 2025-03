Metropolitanmagazine.it - Sangiovanni annuncia il suo ritorno, dopo una lunga pausa dalla musica

un lungo periodo lontano dai riflettori,ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video cheil suoalla, accantonata per più di un anno. Il cantautore vicentino, al secolo Giovanni Pietro Damian, aveva scelto di abbandonare momentaneamente i suoi progetti lavorativi per prendersi cura della sua salute mentale. La decisione era arrivatal’edizione di Sanremo del 2024, che lo aveva visto classificarsi in penultima posizione con il brano Finiscimi, probabilmente dedicato all’ex fidanzata Giulia Stabile. Già in conferenza stampa il cantante aveva parlato a viso aperto del suo momento di difficoltà, sottolineando quanto fosse pesante a livello emotivo affrontare un ambiente che spesso impone di mantenere aspettative troppo alte. Poche settimane, aveva poi confermato la volontà di prendersi unaper dedicarsi a se stesso.