Laprimapagina.it - San Vito di Calvi dell’Umbria. Cane cade in un calanco, recuperato dai Vigili del Fuoco

Nella tarda mattinata di sabato, a Sandi, unda caccia in passeggiata con il suo padrone è caduto in unprofondo circa venti metri. Fortunatamente, l’animale è rimasto illeso, ma la sua posizione ha reso necessario l’intervento della squadra SAF della centrale di Terni. In breve tempo, un operatore è stato calato nella scarpata ed è riuscito a recuperare la segugia, riportandola sana e salva dal suo proprietario.