San Clemente Tennis Arezzo: una nuova era per lo storico impianto sportivo di via Vecchia

L’comunale di Sanriapre le porte con unagestione e un nuovo nome: San. La riapertura, celebrata con un open day, segna l’inizio di un importante percorso di riqualificazione dellocircolo di via, da sempre punto di riferimento per gli appassionati di.Lo scorso dicembre, il Comune diha assegnato l’alla società sportiva San, che ha preso in carico un piano di interventi per un valore di 433.334,24 euro, finanziati interamente con risorse proprie, ottenendo in cambio una concessione gratuita della struttura per 25 anni. I lavori di riqualificazione partiranno nelle prossime settimane e prevedono una serie di miglioramenti significativi.Tra gli interventi principali figurano la realizzazione di due campi da padel e due da pickleball, per diversificare l’offerta sportiva, lo spostamento del campo dan.