Oasport.it - Salto con gli sci, l’Austria vince la prova a squadre di volo a Planica. Sul podio Germania e Slovenia

Leggi su Oasport.it

Va in archivio con il successo dellasul trampolino didi, che sta ospitando questo weekend l’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 dicon gli sci. Il mastodontico impianto sloveno sarà teatro domani dell’ultima competizione individuale dell’inverno per il circuito maggiore, anche se la Sfera di Cristallo generale e la Coppa disono già state assegnate ufficialmente con una gara d’anticipo.Il Team Event odierno è stato vinto dal quartetto austriaco composto da Daniel Tschofenig, Manuel Fettner, Jan Hoerl e Stefan Kraft, protagonista di una brillantecorale che non ha lasciato scampo al resto della concorrenza. Seconda posizione a quasi 30 punti di distacco per lacon Karl Geiger, Andreas Wellinger, Pius Paschke e Markus Eisenbichler.