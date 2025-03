Salto con gli sci gara a squadre Planica 2025 | l’Austria fa festa davanti a Germania e Slovenia

Leggi su Sportface.it

Per il terzo anno in filavince ladicon gli sci di. Sul trampolino di volo Letalnica HS240, il quartetto austriaco, formato da Daniel Tschofenig, Manuel Fettner, Jan Hörl e Stefan Kraft ha comandato ladall’inizio alla fine, chiudendo senza grossi intoppi con il punteggio finale di 1749.3; seconda posizione per la, staccata però di 29.1: Karl Geiger, Andreas Wellinger, Pius Paschke e Markus Eisenbichler, hanno dato battaglia prima di staccarsi definitivamente dalnei due salti finali. Completano il podio i padroni di casa della, i veri delusi di giornata: dopo la doppietta di ieri nell’individuale sognavano il successo, ma devono accontentarsi della terza posizione, ottenuta da Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc e Anze Lanisek, a oltre 40 punti di distanza dai vincitori.