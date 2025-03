Iltempo.it - Salis rossa di rabbia, sparata sul decreto Albania: "La re-migrazione è iniziata"

Dai Cpr ai centri in. I migranti irregolari in Italia potranno essere portati anche nel Centro di permanenza per il rimpatrio in: lo ha deciso ieri il Consiglio dei ministri che ha approvato il, un provvedimento che contiene "disposizioni urgenti per il contrasto dell'imirregolare". Una mossa, quella del governo di Giorgia Meloni, che spariglia le carte dopo il braccio di ferro con la magistratura sui centri di Shengjin e Gjader. E che di rimando fa infuriare i tifosi dell'impermanente e incontrollata. "Da oggi, chi si trova in Italia senza un permesso di soggiorno rinnovato potrà essere deportato e detenuto inper un massimo di 18 mesi, in attesa di un'ulteriore espulsione verso ancora un altro paese. Oltre a esternalizzare i confini, ora esportiamo anche l'aberrazione della detenzione amministrativa, la prigione per chi non ha commesso alcun delitto"; tuona in un post su Instagram Ilaria, europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra.