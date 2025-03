Palermotoday.it - Salernitana-Palermo, le probabili formazioni: Ranocchia dal 1’, ballottaggio Gomes-Blin

Vincere per lasciarsi alle spalle due settimane da incubo e rilanciarsi in classifica in chiave playoff: domani pomeriggio ilaffronterà laall’Arechi in un match insidioso e complicato. Dionisi rimane in discussione e sa perfettamente che non può permettersi altri passi falsi.