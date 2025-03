Saint-Etienne contro Paris Saint-Germain-formazione statistiche e anteprima

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-28 18:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:della partita perV PSGha l’opportunità di assicurarsi il titolo di Ligue 1 questo fine settimana se sabato hanno battutoallo Stade Geoffroy-Guichard.La squadra di Luis Enrique rimane sulla rotta per un quadruplo senza precedenti, e si prevede che si assicureranno il loro secondo trofeo della stagione prima di dirigersi verso il loro appuntamento da quarti di finale della Champions Leaguel’Aston Villa nei prossimi giorni.Il PSG richiede solo altre due vittorie per confermare matematicamente il loro trionfo di campionato, sebbene il titolo possa essere assicurato già sabato sera.Se Marsiglia subita una sconfitta nella loro precedente partita, il PSG emerge vittoriosoe lo sdi Monaco con bei estremità in un pareggio, allora PSG conquisterà il titolo con sette partite da risparmiare-il secondo più veloce nella storia della Ligue 1.