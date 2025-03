Internews24.com - Sacchi esalta Inzaghi: «Ho apprezzato la sua crescita! C’è stato un notevole cambio di mentalità…»

di Redazione: «Hola sua! C’èundi mentalità.» Le parole dell’ex tecnicoIntervidalla Gazzetta dello Sport, Arrigoha parlato anche dell’allenatore dell’Inter, Simone:SU- «Dihola costante. Prima un po’ timido, adesso coraggioso, l’Inter non arretra più a protezione del risultato, ma continua ad attaccare quando è in vantaggio: undi mentalità, reso possibile anche dalla totale sintonia con il club. Perché, lo ripeto sempre, il club viene prima dell’allenatore e l’allenatore viene prima dei giocatori. Se questa scala gerarchica non è rispettata si va incontro ai guai».SU CONTE- «Antonio è un fuoriclasse. A Napoli lo sta dimostrando. Ha rimesso insieme i cocci della passata stagione, ha dato una chiara identità al gruppo, ha convinto a giocatori a seguirlo e, nonostante gli abbiano venduto il giocatore più forte a gennaio, è secondo.