Ilnapolista.it - Sacchi: «Conte è un fuoriclasse, è quasi un miracolo che il Napoli sia secondo dopo aver perso Kvara»

Leggi su Ilnapolista.it

L’ex tecnico Arrigoelogia gli allenatori italiani in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.: «è un, lo premia la sua dedizione al lavoro»«Un vento nuovo soffia sull’Italia, finalmente si gioca a calcio. E gran parte del merito di questa rivoluzione è degli allenatori di casa nostra, che hanno saputo abbandonare la tradizione e si sono lanciati con coraggio verso il futuro. Quando sono arrivato al Milan nel 1987 si faceva difesa e catenaccio. Adesso si cerca il dominio del campo, si vuolee il pallone tra i piedi, si provano a seguire le linee maestre di questo sport che parlano di gioco offensivo e collettivo. Nessuno è migliore di loro quando si tratta di guidare una squadra che partecipa alla Serie A. Gli italiani conoscono l’ambiente e soprattutto hanno in testa e nel Dna i principi tattici che nel nostro campionato, più che in Europa, sono determinanti».