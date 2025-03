Lanazione.it - Sabato a teatro, tra Salemme e Bachmann

Arezzo, 29 marzo 2025 – Due appuntamenti a. Con Premiata Pasticceria Bellavista di Vincenzosi conclude stasera alle 21 la fortunata stagione di prosa deldegli Antei di Pratovecchio, organizzata dall’Amministrazione Comunale e dalla Fondazione Toscana Spettacolo. «Premiata Pasticceria Bellavista» racconta la differenza tra guardare e vedere. Una storia di cecità, di uomini e donne incapaci di osservare la vita e il mondo che li circonda. Il racconto di una condizione sociale e culturale in cui ogni personaggio della commedia è incapace di affrontare il percorso che la vita gli ha messo di fronte e agisce fingendo di non vedere. Non a caso arriverà proprio un cieco ad aprire gli occhi di tutti e a metterli al cospetto della verità che nessuno di loro ha il coraggio di dire e dirsi.