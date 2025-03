Ilrestodelcarlino.it - Russi certo del secondo posto. Oggi arriva il Prato

Ultime due giornate per la serie A2 e la B di calcio a 5 con tutte le partite che si giocheranno in contemporanea, alla medesima ora: le 18 per la categoria superiore e le 15 per la cadetteria. In A2 ha già raggiunto il suo obiettivo ildi Simone Bottacini (nella foto) che comunque vadano gli ultimi due turni è giàdel, il migliore per affrontare i playoff. Infatti, ormai da tempo certa la promozione diretta del Real Fabrica, ilha 7 punti di vantaggio sul Grosseto e, dunque, con 6 punti in palio, può già concentrarsi sulla post season.al PalaValliil, quarto, del capocannoniere del girone, Riccardo Berti, già in gol 28 volte. In serie B, invece, si è riaperto il campionato con la sconfitta della Mernap col Cordinaldo che ora insegue a 3 punti.