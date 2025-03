Inter-news.it - Runarsdottir: «Inter scontenta, ecco dove migliorare. Ora focus Juventus!»

Cecilía Ránanalizza l’ultima gara dell’Women, uscita sconfitta dalla Fiorentina. Nel mirino del portiere nerazzurro c’è già la prossima avversaria: la.ANALISI – Cecilía Ránvistata daTV, afferma: «Penso che la nostra prestazione contro la Fiorentina sia stata abbastanza buona. Nel primo tempo abbiamo dominato la gara. Nel secondo tempo ci sono stati cinque, dieci minuti in cui abbiamo perso la concentrazione. Ma penso che in generale abbiamo fatto davvero una buona gara e possiamo partire da qui per la prossima. Laè un’ottima squadra però penso che le nostre giocatrici siano ugualmente valide. Se riusciamo a fare il nostro gioco penso che il risultato sia nelle nostre corde. Dobbiamo restare concentrate e pronte per domenica».