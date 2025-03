Oasport.it - Rugby, URC 2025: la Benetton Treviso batte Cardiff in extremis e vede i playoff

Si è appena conclusa allo stadio Monigo la sfida valevole per la quattordicesima giornata dell’UnitedChampionship e in campo sono scese. Una sfida fondamentale per i veneti in chiave– anche alla luce delle vittorie di ieri sera di Ulster ed Edimburgo – ma decisiva anche per le speranze dei gallesi. Ecco come è andata.Avvio che rischia di essere subito in salita per la, con Nacho Brex che al 4’ entra scomposto su un avversario a terra, ma viene graziato e solo fallo a sfavore. Ma insiste, soffre in difesa la squadra veneta e al 6’ arriva la marcatura di Botham per lo 0-7. Poco dopo fallo a favore dellae Albornoz fissa il punteggio sul 3-7. Problemi, però, in fase difensiva per, con Bernasconi che si fa bucare dalla folata dei gallesi al 15’ e palla che arriva a Bevan che va a schiacciare il 3-14.