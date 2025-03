Oasport.it - Rugby, Serie A élite 2025: la Lazio cede in casa ai Rangers Vicenza e retrocede

Leggi su Oasport.it

Nella sedicesima e terzultima giornata della regular season della2024-dimaschile arriva l’aritmetica retrocessione inA Gruppo 1-2026 della, cheinai, corsari per 8-20, e resta a -12 dai Sitav Lyons a due turni dalla conclusione.Fanno festa, dunque, i Sitav Lyons, che raggiungono la permanenza nel massimo campionato nonostante la sconfitta interna patita per mano del Mogliano Veneto, vittorioso per 8-23. In ottica play-off resta aperta la corsa al primo posto dopo la vittoria del Petrarca sul Viadana per 33-28.Conquistando il doppio bonus la capolista sale a quota 63, mentre i patavini, che ottengono il bonus offensivo, si portano a 56, agganciando il Rovigo, che sarà impegnato contro il Colorno domani, quando si giocherà anche lo scontro diretto per l’ultimo posto ai play-off tra Valoe Fiamme Oro, appaiate al quarto posto a quota 48.