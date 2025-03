Lanazione.it - Rubano l’auto, rintracciati in due ore dai carabinieri

Leggi su Lanazione.it

Marina di Pietrasanta (Lucca), 29 marzo 2025 – Avevano deciso di rovinare la serata di una 52enne di Carrara. Ma alla fine due italiani di 53 anni e 20 anni sono stati intercettati e bloccati daidi Forte dei Marmi mentre si trovavano a bordo delvettura rubata sul lungomare di Marina di Pietrasanta. Tutto è accaduto quando la donna, dopo essere rincasata dal lavoro ha come di consueto parcheggiato la propria auto in prossimità della casa. Solo all’orario di cena, al rientro del marito, quest’ultimo si è accorto che la vettura della moglie non era al suo posto. La coppia ha così dato l’allarme aidella compagnia di Carrara che hanno quindi allertato i comandi limitrofi che si sono attivati alla ricerca di quelrubata. Sotto la direzione della centrale operativa della compagniadi Viareggio sono quindi state allertate tutte le pattuglie presenti sul territorio nonché organizzati dei posti di controllo sulle direttrici principali al fine di individuarerubata.