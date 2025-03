Ilrestodelcarlino.it - Ruba la Ferrari spider a noleggio e poi chiede il riscatto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 29 marzo 2025 – Sparisce nel nulla con una rombanteF8, dal valore di 400mila euro, eilal titolare della società di: "Se vuoi indietro la macchina, devi pagare 30mila euro". Come funziona la truffa Protagonista della vicenda un pescarese di 32 anni, denunciato per estorsione al termine di una complessa indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Il gip di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di Pescara a carico del 32enne, implicato in una presunta truffa ai danni di un imprenditore riminese, responsabile di una ditta didi supercar e bolidi di lusso. Il sospetto degli inquirenti è che l'indagato possa essere soltanto un piccolo ingranaggio di un sistema più articolato ed esteso: una rete di truffatori attiva in tutta Italia che, attraverso corrieri compiacenti, prende amacchine da sogno per poi farle sparire dalla circolazione disinstallando il Gps, smontarle pezzo dopo pezzo e infine vendere i componenti a peso d'oro.