Rotary serata all’insegna della canzone classica napoletana per la presentazione del nuovo corso di ricamo

Leggi su Ildenaro.it

Nasce unService “di” nell’ambito del programma delinternational Distretto 2101. “Abbiamo accolto ben volentieri l’invitoFondazione Mondragone di sostenere idealmente questa nuova attività che si attiverà proprio nei quartieri dove siamo presenti da tanti anni”, spiega Annalisa Di Mauro presidente Inner Wheel Luisa Bruni.L’inaugurazione e ladel service è prevista per venerdì prossimo 4 aprile alle ore 19 e in quell’occasione ci sarà un bellissimo concerto offerto dal coro Cantori di Posillipo.“Conosciamo tutte questo fantastico coro, che sentiamo nostro, non solo perché presente da sempre nelle nostre attività culturali, ma soprattutto perché ha come Presidente la nostra cara socia Santina Picone. Ringraziamo il coro per la sua generosità e sosteniamolo dunque con la nostra presenza”, continua Annalisa Di Mauro.